2026年に行われる第6回WBCMLBの各賞を発表する「MLB awards」が13日（日本時間14日）、ラスベガスで行われ、米国代表のマーク・デローサ監督が次回のWBCにダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手と、カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が出場すると発表した。米国代表はすでにアーロン・ジャッジ外野手が主将を務め、今季60本塁打のカル・ローリー捕手、サイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手、