4年連続のMVP受賞2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。「MLBネットワーク」の生放送には真美子夫人とデコピンも登場。米司会者からはデコピンについて質問され、「ハハハハ」と爆笑する場面があった。大谷以外の候補者には56本塁打＆132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本