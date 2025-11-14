4年連続のMVP受賞

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。「MLBネットワーク」の生放送には真美子夫人とデコピンも登場。米司会者からはデコピンについて質問され、「ハハハハ」と爆笑する場面があった。

大谷以外の候補者には56本塁打＆132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打＆38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）が選ばれており、投打“二刀流”でワールドシリーズ連覇に貢献した大谷の選出が確実視されていた。

受賞が決まり、思いなどを語る中、米司会者から会見の最後にデコピンについて聞かれる場面も。「ご褒美はあるんですか」と聞かれ、大谷は「ハハハハ」と笑顔を見せた。「お行儀よくしていましたね」と、デコピンの“振る舞い”が称賛されていた。

昨年の受賞会見でも大谷は真美子夫人、デコピンと登場したが、2人の間にいたデコピンが突如逃げ出す場面があった。この日は最後まで真ん中に座り、“主人”の快挙を見届けていた。それでも、放送が終わる直前、ソファーから降りて画面から消えていった。（Full-Count編集部）