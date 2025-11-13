様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」にて、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』とのコラボレーションを実施、コラボグッズ7種がレストランに併設するロックショップにて11月15日（土）より販売される。＞＞＞HRC×『NARUTO-ナルト-』コラボグッズをチェック！（写真13点）『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に