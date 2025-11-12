モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、新型iPhone 17シリーズに対応した「ポケモン iFace First Class MagSynqケース」が登場。2025年11月12日（水）よりiFace公式オンラインストアにて予約受け付けを開始しした。iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなる。＞＞＞ポケモン iFace First Class MagSynqケースをチェック！（写真3点）『ポケットモンスター』、略