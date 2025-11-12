¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡ÛËÌ²¤ÊÁ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª iPhone17ÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡ª
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiFace¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿··¿iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó iFace First Class MagSynq¥±¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êiFace¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤·¤¿¡£iFace ¸¶½ÉÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ý¥±¥â¥ó iFace First Class MagSynq¥±¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡¢Î¬¤·¤Æ ¡É¥Ý¥±¥â¥ó¡É ¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥½¥Õ¥È¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶¦¤ËËÁ¸±¤ò¤¹¤ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¦TV¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ØPokémon Sleep¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ë¡Ù¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿çÌ²¤ò·×Â¬¡¦µÏ¿¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¿çÌ²¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡£Ì²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤Ê¥²¡¼¥àÀ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯11·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙËÌ²¤ÊÁ¤«¤é¡¢¿··¿iPhone 17¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£
Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥â¥À¥ó¤ÊËÌ²¤ÊÁ¤È¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç5¼ïÎà¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¡¼¥È¤À¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËÌ²¤¡¿¥â¥¯¥í¡¼¡¢ËÌ²¤¡¿¥ß¥ß¥Ã¥¥å¡¢ËÌ²¤¡¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢ËÌ²¤¡¿¥³¥À¥Ã¥¯¡¢ËÌ²¤¡¿¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ¤Î5¼ïÎà¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇØÌÌ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç»ØÌæ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö¤¯¤Ó¤ì¡×·Á¾õ¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ÏÈ´·²¡£¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤ÈTPU¡¢2¤Ä¤ÎÁÇºà¤ÇÃ¼Ëö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇMagSafe½¼ÅÅ¡¢MagSafe¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£
