エンスカイは、 2025年11月14日（金）より『ちいかわ 年賀はがき3枚セットおまけシールつき』を「郵便局のネットショップ」にて受注販売を開始する。また、全国約200局の郵便局では店頭販売が開始される。＞＞＞年賀はがきやおまけシールをチェック！（写真3点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広