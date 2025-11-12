【郵便局】2026年も『ちいかわ』推し！ 年賀はがきはおまけシール付き！
エンスカイは、 2025年11月14日（金）より『ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき』を「郵便局のネットショップ」にて受注販売を開始する。また、全国約200局の郵便局では店頭販売が開始される。
＞＞＞年賀はがきやおまけシールをチェック！（写真3点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
そんな『ちいかわ』の年賀はがき3枚と、年賀はがきをデコレーションできるおまけシール1シートのセットが登場。
年賀はがきは同じ柄が3枚入り。柄は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが2026年の干支である「午」になって笑顔でかけぬけているデザイン。おまけシールも「午」にちなんだかわいいデザインのシールがいっぱい。かわいくデコってみよう。
ちいかわたちの可愛い年賀はがきで新年のご挨拶、おすすめです。
