キャラクター加湿器シリーズとして話題となった「加湿王ゴジラ」の新製品「加湿王ゴジラ【改】」「加湿王バーニングゴジラ【改】」が、2025年11月下旬に発売される。＞＞＞加湿王ゴジラ＆バーニングゴジラをチェック！（写真4点）「加湿王ゴジラ」は、デフォルメされたそのかわいらしい姿にもかかわらず、吠える、光る、放射熱戦を吐くギミック付きで口からミストを吐く加湿器。発売時に話題となったので、じつは私も持っているの