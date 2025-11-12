【ゴジラ】大迫力のゴジラ加湿器がリニューアル！
キャラクター加湿器シリーズとして話題となった「加湿王ゴジラ」の新製品「加湿王ゴジラ【改】」「加湿王バーニングゴジラ【改】」が、2025年11月下旬に発売される。
「加湿王ゴジラ」は、デフォルメされたそのかわいらしい姿にもかかわらず、吠える、光る、放射熱戦を吐くギミック付きで口からミストを吐く加湿器。発売時に話題となったので、じつは私も持っているのだが、水がなくなるといきなり音が鳴るので結構ビックリする。
そんな「加湿王ゴジラ」がこのたびリニューアル。ミスト量がパワーアップし、ACアダプターからUSB-Cに仕様変更している。
そのほかの特徴もご紹介。
ミストを噴射するさまは、ゴジラがまるで放射熱線を吐いているかのよう。操作時には劇中の音楽や咆哮を聞くことができる。また、音量は調節可能なので使用シーンによっては消すことも可能。ビックリしたくない方は音を消すのも手だが、でもやっぱり音は聞いてほしい。
こだわりの外観はファンから根強い人気を誇る『ゴジラVSモスラ』のゴジラをディフォルメしたもの。
パッケージには、ゴジラバンクで好評だった怪獣イラストレーター・西川伸司の描きおろしイラストを使用している。
また、「加湿王バーニングゴジラ」も同様にパワーアップして登場する。こちらは、『ゴジラVSデストロイア』に登場する、真っ赤なボディが特徴のバーニング状態のゴジラをモチーフにしており、本体・目が発光する。ミストにはオレンジ色のLEDを照射することでバーニングゴジラが放つ赤い熱線を再現。
乾燥してきたこの季節、加湿器はいくつあっても困りません。一部屋に一ゴジラ、いかがでしょうか。
TM＆（C） TOHO CO., LTD. （P）＆（C） TOHO MUSIC CORPORATION
