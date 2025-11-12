動物のお花屋さんマイペリドットは、11月10日（月）より、自社オンラインショップにて、San-Xの人気キャラクター「にゃんにゃんにゃんこ」とコラボした『にゃんにゃんにゃんこ プリザーブドフラワーBOX』を発売した。＞＞＞にゃんにゃんにゃんこ プリザーブドフラワーBOXをチェック！（写真5点）2000年7月に誕生した『にゃんにゃんにゃんこ』は、食べものなどのものマネが得意な、かわいいにゃんこのキャラクター。そんな ”スイー