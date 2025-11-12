【にゃんにゃんにゃんこ】スイーツに変身したにゃんこがプリザーブドフラワーBOXで登場！
動物のお花屋さんマイペリドットは、11月10日（月）より、自社オンラインショップにて、San-Xの人気キャラクター「にゃんにゃんにゃんこ」とコラボした『にゃんにゃんにゃんこ プリザーブドフラワーBOX』を発売した。
＞＞＞にゃんにゃんにゃんこ プリザーブドフラワーBOXをチェック！（写真5点）
2000年7月に誕生した『にゃんにゃんにゃんこ』は、食べものなどのものマネが得意な、かわいいにゃんこのキャラクター。そんな ”スイーツにゃんこ” が、まるでケーキみたいにかわいいプリザーブドフラワーBOXになって登場した。
おいしそうに見えるけれど、実はお花。眺めているだけで、思わずほっこり心がゆるむ、ここだけにしかない特別なフラワーギフトだ。
ショートケーキやシュークリームに変身したにゃんこたちが、ちょこんと顔を出すキュートなデザイン。キャラクター部分はあじさいの花びらを一枚ずつ貼り合わせて表現している細かさ。スイーツにちなんで、片隅には ”幸せのモチーフ” として知られる銀色のスプーンを添えている（銀色のスプーンは、古くから「幸福や豊かさの象徴」とされ、贈り物に添えると幸運を呼ぶといわれている）。
バラやあじさい、カーネーション、カスミソウを使った色とりどりのプリザーブドフラワーがぎゅっと詰まったBOXは、誕生日や記念日はもちろん、猫好きな方へのクリスマスプレゼントにもぴったり！
フラワーBOXのサイズは直径約9cm。プリザーブドフラワーを使用しているため、水やりやお手入れは不要。枯れることなく美しさが長持ちするので、お部屋をやさしく彩るインテリアにも最適。
配達時は、愛らしいオーガンジーリボンで丁寧にラッピング。「いつもありがとう」「Merry Christmas」など16種類から選べるメッセージカード付きで、面と向かってはなかなか伝えづらい ”ありがとう” の気持ちを、お花とともに届けることができる。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞にゃんにゃんにゃんこ プリザーブドフラワーBOXをチェック！（写真5点）
2000年7月に誕生した『にゃんにゃんにゃんこ』は、食べものなどのものマネが得意な、かわいいにゃんこのキャラクター。そんな ”スイーツにゃんこ” が、まるでケーキみたいにかわいいプリザーブドフラワーBOXになって登場した。
おいしそうに見えるけれど、実はお花。眺めているだけで、思わずほっこり心がゆるむ、ここだけにしかない特別なフラワーギフトだ。
バラやあじさい、カーネーション、カスミソウを使った色とりどりのプリザーブドフラワーがぎゅっと詰まったBOXは、誕生日や記念日はもちろん、猫好きな方へのクリスマスプレゼントにもぴったり！
フラワーBOXのサイズは直径約9cm。プリザーブドフラワーを使用しているため、水やりやお手入れは不要。枯れることなく美しさが長持ちするので、お部屋をやさしく彩るインテリアにも最適。
配達時は、愛らしいオーガンジーリボンで丁寧にラッピング。「いつもありがとう」「Merry Christmas」など16種類から選べるメッセージカード付きで、面と向かってはなかなか伝えづらい ”ありがとう” の気持ちを、お花とともに届けることができる。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.