2025年度内に定期運行を終了し、引退する「E3系つばさ」引退記念グッズが新登場。つばさのフェイスや車両が描かれた懐中時計やバスタオルなどの雑貨類がラインナップされている。☆人気車両がデザインされた記念グッズをチェック！（写真13点）＞＞＞アサミズカンパニーより、2025年度内に定期運行を終了し、引退する「E3系つばさ」の引退記念グッズがリリースされる。山形新幹線E3系は、1999年12月に山形新幹線山形〜新庄駅間延伸