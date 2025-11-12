「Ｅ3系つばさ」引退記念グッズ／つばさ描かれた懐中時計やバッグ、御朱印帳
2025年度内に定期運行を終了し、引退する「E3系つばさ」引退記念グッズが新登場。つばさのフェイスや車両が描かれた懐中時計やバスタオルなどの雑貨類がラインナップされている。
☆人気車両がデザインされた記念グッズをチェック！（写真13点）＞＞＞
アサミズカンパニーより、2025年度内に定期運行を終了し、引退する「E3系つばさ」の引退記念グッズがリリースされる。
山形新幹線E3系は、1999年12月に山形新幹線山形〜新庄駅間延伸開業に合わせE3系1000番代運行開始。2008年12月開業当時から運行している400系を置き換えるため、E3系2000番代の運行が開始された。
2024年3月のE8系導入に合わせ、E3系1000番代の運行が終了することが予定されており、2025年度内にはE3系2000番代の定期運行が終了され、E8系に車両を統一される。
そんな本年度で引退が予定されている「E3系つばさ」の記念グッズは全部で4種類。
限定生産300個の「定期運行終了 引退記念 E3系 新幹線つばさ 懐中時計」。
シリアルナンバープレート付きとなっており、文字盤は人気の銀つばも含めた2車両デザイン、裏面には記念の「TSUBASA」の彫り込みが施されている。
専用ボックスでのお届けとなり、金色の箔押しの美しい記念感溢れるデザインとなっている。
そしてバスタオル、御朱印帳、トートバッグには人気の銀つばもデザイン。
バスタオルは約120×60cm、御朱印帳は約18cm×12cm・仕様は蛇腹24折り／両面48面、トートバッグは約縦32×横27×マチ6cmとなっている。
11月12日よりアサミズカンパニーECサイトにて予約受け付け中。
多くの人たちを支えてきた新幹線の勇姿が描かれたアイテム揃い、ぜひこの機会にお好きな記念グッズを手に入れてみてね。
JR東日本商品化許諾済
☆人気車両がデザインされた記念グッズをチェック！（写真13点）＞＞＞
アサミズカンパニーより、2025年度内に定期運行を終了し、引退する「E3系つばさ」の引退記念グッズがリリースされる。
山形新幹線E3系は、1999年12月に山形新幹線山形〜新庄駅間延伸開業に合わせE3系1000番代運行開始。2008年12月開業当時から運行している400系を置き換えるため、E3系2000番代の運行が開始された。
2024年3月のE8系導入に合わせ、E3系1000番代の運行が終了することが予定されており、2025年度内にはE3系2000番代の定期運行が終了され、E8系に車両を統一される。
限定生産300個の「定期運行終了 引退記念 E3系 新幹線つばさ 懐中時計」。
シリアルナンバープレート付きとなっており、文字盤は人気の銀つばも含めた2車両デザイン、裏面には記念の「TSUBASA」の彫り込みが施されている。
専用ボックスでのお届けとなり、金色の箔押しの美しい記念感溢れるデザインとなっている。
そしてバスタオル、御朱印帳、トートバッグには人気の銀つばもデザイン。
バスタオルは約120×60cm、御朱印帳は約18cm×12cm・仕様は蛇腹24折り／両面48面、トートバッグは約縦32×横27×マチ6cmとなっている。
11月12日よりアサミズカンパニーECサイトにて予約受け付け中。
多くの人たちを支えてきた新幹線の勇姿が描かれたアイテム揃い、ぜひこの機会にお好きな記念グッズを手に入れてみてね。
JR東日本商品化許諾済