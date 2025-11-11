¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤è¤ê¡¢¥á¥«¥¹¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØBRICKROID¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥í¥¤¥É¡Ë¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£BRICKROID¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥í¥¤¥É¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³³Ú¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤é¤ì¤¿Á´¹âÌó5cm¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¾þ¤ë³Ú¤·¤µ¤ÈÍ·¤Ö³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±°ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈºîÉÊ¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ºÅ¸³«¡£ÊÂ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë