俳優・アーティストののんが９日、オフィシャルブログを更新し、新しいニットを取り入れた秋冬の私服コーデを公開した。『この季節』と題して更新されたブログには、絵文字を交えながら“新しいニットを迎えた”、“こう見えて黄色です”と綴られ、、大きめのバッグとメガネにハイネックのざっくりとしたケーブル編みニット、さらにはワイドパンツ、白のブーツを合わせた淡色のワントーンコーデを披露している。“こう見えて黄色”