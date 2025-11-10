大規模な地震発生時に、警察の通信機能などを他の建物に移して被害状況を確認する訓練が11月10日、阿波吉野川警察署で行われました。（訓練・警報音）「すぐに避難してください」これは、大規模地震が発生した際の対処能力の向上を目的に行われました。訓練は、阿波市で震度6強の地震が発生し、県の防災拠点で唯一耐震基準を満たしていない、阿波吉野川警察署が倒壊する恐れがあるとの想定で行われました。参加した署員は警察署が