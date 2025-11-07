帰国後に地元メディアの取材に答えるドジャースでメジャー1年目の戦いを終えたキム・ヘソン内野手が韓国に帰国し、現地メディアの取材で今季を振り返った。ワールドシリーズ制覇を経験したが出場機会は限られており、1年目を「30点」と自己評価。山本由伸投手を「親友」と語り、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場の意欲も示した。メジャー挑戦となった今季、レギュラーシーズンはマイナースタートだったも