OpenAIは2025年11月6日に、10代の若者によるAIの利用に関する安全基準の提案書である「Teen Safety Blueprint」を発表しました。これは、OpenAIがAIツールを責任を持って構築するためのロードマップであり、10代の若者によるAI利用基準を設定しようと取り組む政策立案者にとっての実践的な出発点となるもので、年齢に応じた設計、意義のある製品保護、継続的な研究と評価といった、10代の若者向けにAIがどう機能すべきかを定義する