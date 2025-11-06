大谷夫妻が「お〜いお茶」を手にしていたことを伊藤園が報告大谷翔平投手がブランドアンバサダーを務める伊藤園は4日（日本時間5日）、ドジャースのワールドシリーズ優勝セレモニー中に大谷夫妻が手にしていたものが自社商品である「お〜いお茶」のペットボトルだと報告した。これにはファンも「大谷夫妻が持ってるの、伊藤園のお茶じゃね？」とすぐに気づいていた。3日（同4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ2連