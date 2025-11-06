大谷夫妻が「お〜いお茶」を手にしていたことを伊藤園が報告

大谷翔平投手がブランドアンバサダーを務める伊藤園は4日（日本時間5日）、ドジャースのワールドシリーズ優勝セレモニー中に大谷夫妻が手にしていたものが自社商品である「お〜いお茶」のペットボトルだと報告した。これにはファンも「大谷夫妻が持ってるの、伊藤園のお茶じゃね？」とすぐに気づいていた。

3日（同4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ2連覇を祝うドジャースのパレードは、日本のファンからも数多くの注目を集めた。大谷夫妻はその後、ドジャースタジアムで行われたセレモニーにも参加していた。

そんな中、大谷がグローバルアンバサダーを務める伊藤園は、大谷夫妻が自社商品である「お〜いお茶」のペットボトルを持っている様子が中継に映り込んでいたことに注目。手にしていたのは「お〜いお茶 北米版大谷ボトル」という。大谷の打撃シーンが印刷されており、3月から発売した。

米国の営業担当者は「初対面の店舗様との会話もスムーズに進むようになり、現地の店舗導入において非常に良いきっかけになっています」と大谷効果を実感。ファンからも「大谷くん真美子さんもバス降りる際にはお〜いお茶持ってて伊藤園さんもにっこり」「CMだけでなくこういったスポンサー企業大事にするところも本当にオオタニサンは素晴らしい」「真美子さん、さりげなく お〜いお茶」と好感を呼んでいた。（Full-Count編集部）