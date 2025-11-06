記者が試乗したホンダの小型電気自動車＝10月、栃木県芳賀町ホンダが2026年に国内で発売する小型の電気自動車（EV）は、モードの切り替えにより、エンジン車のような音や走りの感覚を味わえるのが売りだ。東京ビッグサイト（東京都）で開催中の「ジャパンモビリティショー」で試作車を展示している。10月31日、報道向けの試乗会で記者がアクセルを踏むとEVらしく静かに発進した。しばらく走行した後、「ブーストモード」に切り