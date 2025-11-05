株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2025年11月11日（火）AM9:00より、「ローストビーフ丼」を販売する。■一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てるすき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べるのがおすすめだ。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、や