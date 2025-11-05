やわらかいお肉とニンニク香る醤油！すき家に「ローストビーフ丼」が初登場
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2025年11月11日（火）AM9:00より、「ローストビーフ丼」を販売する。
■一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる
すき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べるのがおすすめだ。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。
旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能できる。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えると、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめる。
ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉をのせた“メガ”サイズも用意されている。
＜製品情報＞
ローストビーフ丼
並盛 890円 / ごはん大盛 940円 / 特盛 1,490円 / メガ 2,040円
※販売終了時期は未定。
※価格は税込。
※一部店舗は価格が異なる。
※1,967店舗で販売予定。（11月4日時点）
■「すき家」公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
・ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
■一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる
すき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べるのがおすすめだ。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。
旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能できる。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えると、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめる。
ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉をのせた“メガ”サイズも用意されている。
＜製品情報＞
ローストビーフ丼
並盛 890円 / ごはん大盛 940円 / 特盛 1,490円 / メガ 2,040円
※販売終了時期は未定。
※価格は税込。
※一部店舗は価格が異なる。
※1,967店舗で販売予定。（11月4日時点）
■「すき家」公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
・ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』