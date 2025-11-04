1年目は15勝で球宴選出…2年間で24勝11敗、防御率3.28カブス・今永昇太投手がオプションを行使されず、FAになったことが分かった。複数の米メディアが報じている。カブスはこのオフに5年目まで延長するオプションを行使するかの選択肢があったが、破棄。今永自身も選手オプションを拒否したことで、FA市場に参戦することになった。米放送局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者は3日（日本時間4日）、「速報：カブスの左腕先発