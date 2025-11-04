記者投票はレギュラーシーズン終了後に行われる全米野球記者協会（BBWAA）が選出するナ・リーグの最優秀監督賞の最終候補3人が3日（日本時間4日）に発表された。ワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースのデーブ・ロバーツ監督は最終候補に入らなかった。最終候補には今季両リーグ最高勝率を記録したブルワーズのパット・マーフィー監督、フィリーズのトム・ロブソン監督、今季からレッズで指揮をとった監督通算2033勝を誇