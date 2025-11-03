ヘイマン記者「ドジャースのためにこのシリーズで全力を尽くした」ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残してMVPに輝いた。2023年オフに海を渡り、争奪戦の末にドジャースと3億2500万ドル（約500億円）のメガ契約を結んだが、米敏腕記者も「価値がある」と評した。山本は第2戦に先発して9回105球を投げ4安打1失点で完投勝利。第6戦で再び先発マウンドに上が