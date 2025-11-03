ブラウザが送るありふれた情報の断片は、「ブラウザフィンガープリント」としてあなたの個人データを浮かび上がらせる。VPNで隠しても、広告や追跡はその微細な組み合わせを見逃さない。その仕組みと対策をわかりやすく解説しよう。