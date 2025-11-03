ワールドシリーズ第7戦…肝を冷やした9回の攻防【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースが世界一を決めた1日（日本時間2日）のワールドシリーズ第7戦、エンリケ・ヘルナンデス内野手は一度“負けた”と思っていた――。9回裏の守備で、大飛球を好捕したパヘスと衝突した際の心境を米メディアに明かしている。ドジャースは同戦の9回、1点ビハインドで迎えた攻撃で、1死からロハスが起死回生の同点