ドジャースは1998年から3連覇したヤンキース以来の2連覇【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は「1番・投手」で投打同時出場して3回途中5安打3失点。バットでは2安打3出塁の活躍だった。シリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がシリーズMVPを受賞した。大谷は試合後