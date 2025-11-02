プレーオフで8本塁打を放つなど大活躍も【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ブルージェイズは1日（日本時間2日）、ドジャースとのワールドシリーズ第7戦で延長11回の激闘に敗れ、32年ぶりとなる世界一を逃した。プレーオフで活躍した主砲のブラディミール・ゲレーロJr.内野手は、ベンチで悔し涙を流した。ゲレーロJr.は第4戦、第5戦で本塁打を放つなど、シリーズ全試合で安打をマーク。優勝すればシリ