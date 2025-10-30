ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ホリエモンが転売に関して持論を展開「高くて買えないは貧乏人の発想… 堀江貴文 ダフ屋・転売 スポニチアネックス ホリエモンが転売に関して持論を展開「高くて買えないは貧乏人の発想」 2025年10月30日 15時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 堀江貴文氏が29日に公式Xで、「転売」について持論を展開した 「需要と供給のズレを埋めてるだけで、普通に立派な経済活動」と主張 続けて「高くて買えないは貧乏人の発想」とつづった 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「マナーとして大丈夫なのか」と心配の声も…佳子さま“脱帽ファッション”に込められた「姉の眞子さんから受け継ぐ」日本の伝統文化への思い 2025年10月30日 7時15分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分