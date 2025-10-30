【釜山（韓国南部）＝吉永亜希子、慶州（同南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席による首脳会談が３０日、韓国・釜山（プサン）の韓国空軍施設内で行われた。両首脳の対面会談は第２次トランプ政権発足後初めて。貿易問題や安全保障などで対立が続く中、緊張緩和につなげられるかが焦点となった。双方が課している追加関税の引き下げや、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制の