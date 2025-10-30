大谷の敗戦を招いたドジャースの事情【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6で完敗した。先発の大谷翔平投手は7回途中4失点で、ブルペン陣も崩れた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、打者大谷を封じたブルージェイズを評価する一方、投手大谷が敗れたのはドジャースのチーム事情に原因がある