松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、10月28日午前10時から「牛豆腐キムチチゲ」を発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが松屋「牛豆腐キムチチゲ」の“うま辛”ビジュアルです！モバイルクーポンで50円引き販売のたびに好評を得ているという同商品は、海鮮だしと牛肉、豆腐、青ネギのうまみが重なり合うスープに、チゲの辛さが染み渡る一品。玉子を絡めれば、辛さを包み