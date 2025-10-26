オリジナルキャラクター『しろたん』とカシオ計算機の腕時計ブランド「BABY-G」とのコラボレーションモデルが、2025年11月2日（日）から『しろたん』直営取扱店にて予約を開始し、12月5日（金）に発売される。＞＞＞しろたん×BABY-Gを写真でチェック！（写真6点）『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクター