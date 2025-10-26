【しろたん】BABY-Gとの初コラボモデル11月2日（日）より予約開始！ お渡し会も開催
オリジナルキャラクター『しろたん』とカシオ計算機の腕時計ブランド「BABY-G」とのコラボレーションモデルが、2025年11月2日（日）から『しろたん』直営取扱店にて予約を開始し、12月5日（金）に発売される。
『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクター。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒しと安らぎをお届けしてきた。
2017年からはライセンスビジネスをスタートし、多くの生活雑貨やアパレルなどに採用され、国内外で ”そばにいるとほっとする存在” として親しまれている。
今回のコラボレーションモデルは、「BABY-G」ならではの頑丈さや水濡れに強い設計に、『しろたん』のやさしい世界観を融合した特別仕様。日常使いはもちろん、アウトドアシーンでも安心してご使用いただける。
腕時計バンドに『しろたん』のシルエットをプリントし、裏蓋には『しろたん』の刻印を施すなど、デザインの細部にまでこだわっている。さらにバックライトを点灯すると文字盤に『しろたん』がふんわりと浮かび上がり、暗い場所でも『しろたん』と一緒に時を刻むような楽しさを演出する。
外箱や缶ケースにも『しろたん』が描かれており、外箱の内側には、にっこり微笑む『しろたん』の顔が大きくデザイン、箱を開けた瞬間にかわいさが広がり、クリスマスギフトにもぴったりの商品だ。
身に着けるたびに、『しろたん』との温かい時間を感じながらやさしい気持ちで過ごせるアイテムとなっている。
「しろたんBABY-G」の発売を記念して、12月5日（金）に「しろたんふんわりストア 原宿竹下通り店」で、『しろたん』から商品をお渡しする「しろたんBABY-Gお渡し会」が開催される。このイベントには、「しろたんBABY-Gお渡し会」参加券付き購入予約が必要となり、「しろたんふんわりストア 原宿竹下通り店」で11月1日（土）15：00から受け付けが開始される。
今年のクリスマスはしろたんのBABY-Gで決まり！
