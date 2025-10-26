【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】“マトリ捜査報道”米倉涼子の圧倒的「男運」のなさ…海外から戻らないダンサー彼氏や"前科既婚者"との過去米倉涼子（50）は日本を代表する女優である。「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」（テレビ朝日系）シリーズでの決めゼリフ「私、失敗しないので」で人気を不動のものにした。2012年にはアメリカのブロードウェーミュージカル「CHICAGO」で主演を務め、海外でもその名が広く知られて