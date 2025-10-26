俳優のムロツヨシが２５日、自身のインスタグラムを更新。自身の出演ドラマにかかわる爆笑エピソードを明かした。「昨晩、ロケ弁でお世話になっているビストロで飲んでいたところ、お店の娘さん（２２歳のパティシエさん）がお友達とご挨拶に来てくれた。」と投稿したムロ。「お友達が勇者ヨシヒコを観たことがないと話されると、娘さんが『え！観てないの！？観なきゃだめだよ！』その後、娘さんが発した一言に驚く『勇者ヨ