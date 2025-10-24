馬場皐輔投手が２４日、巨人から戦力外通告を受けた。その後は残留組の秋季練習が行われているジャイアンツタウンスタジアムを訪れ、関係者らにあいさつを行った。今季は２軍で３７試合に登板して防御率１・９１と結果を残し、イースタン・リーグ優勝に貢献。しかし１軍では８試合の登板に終わり、防御率は３・６８だった。取材に応じ「ジャイアンツに現役ドラフトで呼んでいただいて、もうちょっと１軍で投げたかった。球団関