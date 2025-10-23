大阪・関西万博が10月13日に閉幕し、累計2900万人が来場しました。目標としていた2800万人を超えています。運営費は230億円から280億円の黒字になる見通しとされ、開催前に溢れていたネガティブな声を見事に払拭しました。しかし、警備費や機運醸成費は国が負担をしており、チケットの販売枚数も目標に届いていないという不都合な真実もあるのです。◆万博開催は成功だったのか？大阪府の吉村洋文知事は10月9日の報道各社に