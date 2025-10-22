トトロのシュークリームを販売する「白髭のシュークリーム工房」から可愛いハロウィンスイーツが数量限定で登場。秘密の製造工程を見られるのは食べログマガジンだけ！2025年はトトロと一緒にトリック・オア・トリートしよ！ハロウィンの日が近づき、かぼちゃやゴーストをモチーフにした飾り付けやフードで街が賑わいを見せるこの季節。世界で唯一ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売する洋菓子店「白髭のシュークリーム