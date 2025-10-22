10月21日、高市早苗氏（64）が内閣総理大臣に就任した。日本で初めての「女性総理」である。かねて新総理が誕生する際には、「ファーストレディー」の存在についても話題となってきたが、今度はこれも史上初めて「ファーストハズバンド」が誕生したわけである。高市氏の夫は元衆議院議員の山本拓氏（73）。夫婦はこの21年間に結婚離婚、そして再婚の経緯を辿ってきた。「週刊新潮」では、その都度、高市氏本人にインタビューし