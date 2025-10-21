岩手県警は21日、同県北上市の雑木林内で17日に見つかった遺体の身元について、近くの温泉旅館で露天風呂の清掃中にクマに襲われ行方不明となっていた従業員の笹崎勝巳さん（60）と確認されたと発表した。死因は出血性ショック。