静岡市葵区の夏祭り会場の歩行者天国で2023年8月、食事などをしていた当時2歳の男児を含む7人に車で突っ込んで殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職時森一輝被告（28）の裁判員裁判で静岡地裁は21日、懲役8年（求刑懲役12年）の判決を言い渡した。丹羽芳徳裁判長は判決理由で、相手を選ばない無差別的な犯行だと指摘。被告は不特定多数の来場者を認識した上で歩行者天国に入り、人との衝突を回避しなかったなどと