【都市対抗野球でチームを優勝に導いた右腕】2025年のプロ野球も日本シリーズを残すのみとなり、10月23日に迫るドラフト会議をはじめ、ストーブリーグの話題がメディアを賑わせるようになった。運命の日に先立ち、社会人野球の日本一を決める都市対抗野球大会が今年８月28日から９月８日にかけて東京ドームで開催され、注目選手たちがその実力を見せつけた。愛知県勢同士の顔合わせとなった決勝では、三菱自動車岡崎に２−１