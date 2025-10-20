ドジャースが大谷翔平投手（３１）と結んだ１０年７億ドル（当時約１０１５億円）の契約金をこの２年間で?回収?したと米メディアが報じた。この２年間の大谷フィーバーによるチケットやグッズ販売、あらゆるマーケティング契約の増加がドジャースに莫大な収益をもたらしている。米メディア「ヤードパーカー」はジャーナリストのジョン・リー氏の情報として「大谷選手との高額な契約は日本、及び世界中のチケット販売、グッズ、