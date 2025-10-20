俳優・小栗旬（４２）が主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘドラマ「匿名の恋人たち」の配信が始まった。１８日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）でも特集され、主演の小栗と、ヒロインを演じる韓国人女優のハン・ヒョジュのインタビューが放送された。小栗演じる大手製菓メーカーの御曹司・壮亮と、ハン・ヒョジュ演じる天才ショコラティエのハナがひかれ合うきっかけとなったシーンは、ワイヤーを用いて撮影したとい