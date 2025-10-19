恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、高収入の男性を対象とした「生涯のパートナー」に関する調査を実施。その結果を発表しました。「清潔感がある格好だと育ちが良さそう」調査は2025年9月、同社サービスを利用している年収800万〜2000万円台の男性を対象に、インターネットリサーチで実施。1613人から有効回答を得ています。なお、回答対象者の「高収入男性」