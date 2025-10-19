今年で40歳になったポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。所属するサウジアラビアのアル・ナスルで得点を量産しており、このほどキャリア通算得点数を949に伸ばした。そのロナウドは2018年から2021年までイタリアの名門ユヴェントスでプレーしたが、当時の同僚であるジャンルカ・フラボッタが、『Corriere della Sera』でこんな話をしていた。「（ロナウドは）毎日の模範だった。ある行動が特に印象に残っている。マウリツ